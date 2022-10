"ரிப்பன் மாளிகை வளாகத்திலேயே பள்ளம்” சுட்டிகாட்டிய நிருபர்கள்! ககன்தீப் சிங் சொன்ன 'ஸ்டன்னிங்' பதில்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: பத்திரிகையாளர் முத்துகிருஷ்ணன் மழைநீர் வடிகால் பள்ளத்தில் விழுந்து உயிரிழந்த நிலையில் சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த மாநகராட்சி ஆணையர் ககன்தீப் சிங் பேடி, எந்த சிஸ்டமும் சரியில்லை என்று பதிலளித்து உள்ளார்.

வட கிழக்கு பருவமழையை முன்னிட்டு சென்னையில் மழைநீர் தேங்குவதை தவிர்க்க மாநகராட்சி சார்பாக மழைநீர் வடிகால் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

மாநகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் நிறைவு செய்யப்படாததால் நீண்டு கொண்டிருக்கும் கட்டுமான கம்பிகளுடன் ஆபத்தான பள்ளங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படுகின்றன.

பத்திரிகையாளர் முத்துகிருஷ்ணன் குடும்பத்துக்கு ரூ.5 லட்சம் நிதி உதவி! முதல்வர் ஸ்டாலின் இரங்கல்!

English summary

After journalist Muthukrishnan died in falling into a rainwater drainage dig, Chennai Corporation Commissioner Gagandeep Singh Bedi said that no system is perfect while journalists asked about drainage hole in Rippon building.