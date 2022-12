தேதி குறிச்சாச்சி.. டிச., 20ல் கொட்டப்போகும் கனமழை.. பட்டியலில் 8 மாவட்டங்கள்..உங்கள் ஊர் இருக்கா?

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழகத்தில் சென்னை முதல் கன்னியாகுமரி வரை பல இடங்களில் மழை குறைந்துள்ளது. இந்நிலையில் தான் டிசம்பர் 20ல் தமிழகத்தில் 8 மாவட்டங்களில் கனமழை கொட்டப்போகிறது என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது. அதோடு சென்னையின் காலநிலை என்ன என்பது பற்றிய தகவலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை காலம் உள்ளது. கடலில் உருவாகும் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை, கடந்த வாரம் வங்ககடலில் உருவான மாண்டஸ் புயல் உள்ளிட்டவற்றால் தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்தன.

கடந்த 4 நாட்களாக தமிழகத்தில் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் பெரிய அளவில் மழை இல்லை. சில இடங்களில் மட்டும் கனமழை பெய்தது.

மாறும் வானிலை.. நாளை உருவாகும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. கொட்டப்போகும் மழை..மீனவர்களுக்கு வார்னிங்

In Tamil Nadu from Chennai to Kanyakumari, rainfall has reduced in many places. In this case, Chennai Meteorological Center has said that heavy rain is going to fall in 8 districts of Tamil Nadu on December 20. Along with that information about what is the climate of Chennai has also been published.