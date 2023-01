அண்ணாமலைக்கு இசட் பிரிவு.. விஐபி பாதுகாப்புகளில் எத்தனை வகை, என்ன ஸ்பெஷல்கள் இருக்கு தெரியுமா?

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலைக்கு ஒய் பிரிவு பாதுகாப்பு என்பது தற்போது இசட் பிரிவு பாதுகாப்பாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் தான் அவருக்கு வழங்கப்பட்ட பாதுகாப்பு எப்படிப்பட்டது? இந்தியாவில் மொத்தம் எத்தனை வகையான பாதுகாப்பு பிரிவுகள் உள்ளன? அதில் அண்ணாமலைக்கு எந்த வகையான பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது? என்பது பற்றிய முழு விபரத்தை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

தமிழ்நாடு பாஜக தலைவராக அண்ணாமலை செயல்பட்டு வருகிறார். கர்நாடகாவில் ஐபிஎஸ்ஸாக இருந்த இவர் அதனை ராஜினாமா செய்தார். இதையடுத்து சிறிது காலம் ஓய்வெடுத்த அண்ணாமலை பாஜகவில் இணைந்தார்.

தற்போது பாஜக மாநில தலைவராக செயல்பட்டு வருகிறார். ஆளும் திமுக அரசுக்கு எதிராக பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து வருகிறார். அதோடு மாநிலங்களின் பல இடங்களுக்கு சுற்றுப்பயணம் செய்து கட்சியை வளர்க்கும் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

Z பிரிவு பாதுகாப்பு: மத்திய அரசின் இந்த உத்தரவு நெருடலாகத்தான் உள்ளது.. வேறு வழியில்லை.. அண்ணாமலை!

English summary

Y Category security for Tamil Nadu BJP President Annamalai has now been increased to Z Section security. How was the security provided to him? How many security units are there in India? What kind of protection is given to Annamalai? Know the complete details about