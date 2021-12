அவருக்கு நிகரான தலைவர் இந்தியாவில் யாருமில்லை - விசிக விழாவில் நெகிழ்ந்த முதல்வர் ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: மராட்டியத்தை விட அம்பேத்கரின் புகழை அதிகமாகத் தமிழ்நாட்டில் பரப்பியது திராவிட இயக்கம்தான் எனவும், அம்பேத்கருக்கு நிகரான தலைவர் இந்தியாவில் யாருமில்லை என தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பாக விருது வழங்கும் விழா ஆண்டுதோறும் நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில், 2021-ஆம் ஆண்டுக்கான விருது வழங்கும் விழா சென்னை வேப்பேரியில் இருக்கக்கூடிய பெரியார் திடலில் நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அம்பேத்கர் சுடர் விருதும், மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோவுக்கு பெரியார் விருதும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், பேச்சாளர் நெல்லை கண்ணனுக்கு காமராஜர் விருதும், பி.வி.கரியமாலுக்கு அயோத்திதாசர் ஆதவன் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has said that it was the Dravidian movement that spread Ambedkar's fame in Tamil Nadu more than the Marathas and that there was no leader in India equal to Ambedkar.