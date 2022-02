கூடங்குளம் அணுக்கழிவு மையம் அமைக்கும் முடிவை கைவிடுக.. பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் கடிதம்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கூடங்குளத்தில் அணுக்கழிவு மையம் அமைக்கும் முடிவை கைவிட வேண்டும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

கூடங்குளம் அணு மின் நிலையத் திட்டத்தின் கீழ் அணு உலைகளில் இருந்து வெளியேறும் அணு எரிபொருள் கழிவுகளை சேமிக்க அணுக்கழிவு மையம் அமைப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழகத்தில் இதற்கு பெரும் எதிர்ப்பு எழுந்துள்ள நிலையில் கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம் அமைத்திடும் நடவடிக்கைகளை கைவிட கோரி தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு இன்று கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister Stalin has written a letter to Prime Minister Narendra Modi asking him to drop the decision to set up a nuclear waste disposal center in Koodankulam.