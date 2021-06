'நீட்' தேர்வை ரத்து செய்யணும்.. எந்த நுழைவு தேர்வும் கூடாது.. பிரதமருக்கு, முதல்வர் ஸ்டாலின் கடிதம்

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் பிளஸ் 2 தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று பிரதமருக்கு தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

கொரோனா தொற்று காரணமாக தமிழகத்தில் இந்த ஆண்டு நடைபெற இருந்த பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு ரத்து செய்யப்படுவதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has written a letter to the Prime Minister asking him to cancel the NEET examination as the Plus 2 examination has been canceled in Tamil Nadu