சின்சியாரிட்டி.. 4 நாளில் வீட்டு ஓய்வை கைவிட்ட முதல்வர் ஸ்டாலின்.. இன்று தலைமை செயலகம் செல்கிறார்!

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: கொரோனாவில் இருந்து மீண்ட நிலையில் முதல்வர் முக ஸ்டாலின் இன்று முதல் முறையாக தலைமை செயலகம் சென்று ஆய்வு கூட்டத்தில் பங்கேற்க உள்ளார். வீட்டில் ஒருவாரம் ஓய்வெடுக்க டாக்டர்கள் கூறிய நிலையில் 4 நாளிலேயே அவர் தலைமை செயலகம் திரும்புகிறார்.

தமிழக முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலினுக்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு திடீரென்று உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து அவர் மருத்துவ பரிசோதனை செய்தார்.

கடந்த 12ம் தேதி அவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியானது. இதையடுத்து அவர் வீட்டில் தனிமைப்படுத்தி கொண்டார். அதன்பிறகு ஜூலை 14ல் சென்னை காவேரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

மருத்துவமனையில் முக ஸ்டாலினுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. இதனால் அவர் கொரோனாவில் இருந்து மீண்டார். பிரதமர் நரேந்திர மோடி, காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி உள்பட அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் போன் செய்து நலம் விசாரித்தனர். இதையடுத்து கடந்த 18 ம் தேதி முக ஸ்டாலின் டிஸ்சார்ஜ் ஆனார்.

ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு துணை நிற்பார் என நம்புகிறேன்! திரௌபதி முர்முவுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் வாழ்த்து

மேலும் ஒரு வாரம் வீட்டில் ஓய்வெடுக்க வேண்டும் என மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தினர். இதையடுத்து முக ஸ்டாலின் வீட்டில் இருந்தபடியே தனது பணியை மேற்கொண்டார். முக்கிய கோப்புகளை வீட்டில் இருந்து அவர் ஆய்வு செய்து முதல்வர் பணியை தொடர்ந்து வந்தார். இந்நிலையில் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி 4 நாட்களே ஆன நிலையில் முக ஸ்டாலின் வீட்டு ஓய்வை முடித்து கொண்டார்.

அதன்படி இன்று முக ஸ்டாலின் தலைமை செயலகம் செல்ல உள்ளார். இன்று காலை 10 மணிக்கு தலைமை செயலகத்தில் நிதித்துறை மற்றும் செஸ் ஒலிம்யாட் தொடர்பாக முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையில் ஆய்வுக்கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. இந்த கூட்டத்தை தொடர்ந்து அவர் தனது பணியை தனது அலுவலகத்திலேயே மேற்கொள்ள உள்ளார்.

English summary

After recovering from Corona, Chief Minister MK Stalin will visit the Chief Secretariat for the first time today and participate in the review meeting. Doctors told him to rest at home for a week and he will return to the Chief Secretariat in 4 days.