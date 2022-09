‛‛திருமாவளவன்’’ என கேள்வி கேட்ட நிருபர்.. ‛‛சம்பந்தமே இல்லை’’ என தவிர்த்த கேஎஸ் அழகிரி.. என்னாச்சி?

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவரும், எம்பியுமான திருமாவளவன் பற்றி கேள்வி கேட்டதற்கு, ‛சம்பந்தமே இல்லை' எனக்கூறி காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநில தலைவர் கேஎஸ் அழகிரி கூறியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல்காந்தி தலைமையில் இன்று கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரை 'பாரத் ஜோடோ யாத்ரா'என்ற இந்திய ஒற்றுமை நடைபயணம் துவங்கியது.

கன்னியாகுமரி காந்தி மண்டபத்தில் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் தேசியக்கொடியை ராகுலிடம் வழங்கி பாரத் ஜோடோ யாத்திரையை துவங்கி வைத்தார். இன்று ராகுல் காந்தி 2வது நாள் பயணத்தை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் செல்வாரா? திருமாவளவன் ஏற்றுக் கொள்வாரா? கனிமொழிதான் சொன்னாங்க.. பாஜக பொளேர்

English summary

Congress state president KS Alagiri's response to a question about the leader of the Viduthalaia Chiruthaikal Katchi-MP Thirumavalavan has created a stir, saying that there is no connection.