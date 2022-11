தூக்கி அடிச்சுருவேன் பாத்துக்க! ஒரு நிமிஷம் ‘கேப்டனாக’ மாறிய கேஎஸ் அழகிரி! தொண்டர்களுக்கு ‘பளார்’!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைமை அலுவலகமான சத்தியமூர்த்தி பவனின் நேற்று இரு தரப்பினரிடையே ஏற்பட்ட மோதல் அடிதடியாக மாறிய நிலையில் தன்னிடம் பேச வந்த தொண்டர்களை தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கேஎஸ் அழகிரி பளார் பளார் என அறைந்த வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி என்றாலே கோஷ்டி பூசல் என்று அனைவரும் சொல்வார்கள். அந்த அளவுக்கு மூத்த தலைவர்கள் முதல் மாவட்டம், வட்டாரம் என எல்லா நிலைகளிலும் கோஷ்டி மோதல் இருக்கத்தான் செய்கிறது. இது பல நேரங்களில் வெளிப்பட்டும் இருக்கிறது.

ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன், ப சிதம்பரம், தங்கபாலு, தற்போது கேஎஸ் அழகிரி வரை யாராலும் கோஷ்டி பூசலை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் போனது. மற்ற கட்சிகளில் பவர் பாலிடிக்ஸ் நடக்கும், ஆனால் காங்கிரஸைப் பொருத்தவரை அடிதடியே நடக்கும்.

English summary

The videos of Tamil Nadu Congress Committee President KS Alagiri slapping the volunteers who came to speak to him at the Tamil Nadu Congress Committee headquarters Satyamurthy Bhavan yesterday between the two parties are being shared rapidly on social media.