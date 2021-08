'நீட்' தேர்வில் ஆர்வம் காட்டாத அரசு பள்ளி மாணவர்கள்.. மிக குறைவாக விண்ணப்பம் - தமிழ்நாடு கல்வித்துறை

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் 6,412 பேர் மட்டுமே இதுவரை நீட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பித்துள்ளதாக தமிழ்நாடு கல்வித்துறை தகவல் தெரிவித்துள்ளது. அரசு பள்ளியில் படித்த மாணவர்கள் நீட் தேர்வுக்கு மிக குறைவாக விண்ணப்பித்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரியவந்துள்ளது. மருத்துவ படிப்பில் சேருவதற்கான 'நீட்' என்னும் நுழைவு தேர்வை மத்திய அரசு நடத்தி வருகிறது.

தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை 'நீட்' தேர்வுக்கு தொடர்ந்து எதிர்த்து தெரிவித்து வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் தி.மு.க அரசு ஆட்சிக்கு வந்தது முதல் நீட் தேர்வு ரத்து செய்வது தொடர்பாக பல்வேறு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.

டெல்லி சென்ற தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் நீட் தேர்வை ரத்து செய்வது தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் நேரில் வலிறுத்தினார். இதேபோல் தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியனும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சரிடம் நேரில் வலிறுத்தினார்.

அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி மீதான மோசடி வழக்கு ரத்து.. சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!

English summary

According to the Tamil Nadu Education Department, only 6,412 students in Tamil Nadu have applied for the NEET exam so far