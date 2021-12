தமிழகத்தில் 35 லட்சம் பேருக்கு நகைக்கடன் தள்ளுபடி கிடையாது .. இந்த பட்டியலில் யார், யார்?.. முழு விவரம்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: ஆட்சிக்கு வந்ததும் நகைக்கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்று தேர்தலுக்கு முன்பாக திமுக தேர்தல் வாக்குறுதியில் கூறி இருந்தது. இதனை தொடர்ந்து திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததும் இது தொடர்பாக அறிவிப்பு வெளியிட்டது.

திமுக தலைவரும், தமிழக முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலின் சட்டமன்றத்தில் கூட்டுறவு வங்கியில் நகை கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தார்.இதன்பின்பு கூட்டுறவு வங்கியில் நகைக்கடன் பெற்றவர்களின் பட்டியலை தயார் செய்யும்படி தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது.

அப்போ மாலத்தீவு.. இப்போ துபாய்.. எடியூரப்பா போட்ட திடீர் ட்ரிப்.. அப்படியே ஆடிப்போன பாஜக மேலிடம்!

English summary

Tamil Nadu government has announced that 35 lakh people who have availed jewelery loans from the Co-operative Bank will not get any jewelery loan waivers. Notice has been issued that the jewelery loan will not be waived even if the crop loan has been obtained from the Co-operative Bank