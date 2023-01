ஜல்லிக்கட்டு போட்டிக்கான தமிழக அரசின் வழிக்காட்டு நெறிமுறைகள் வெளியீடு.. வீரர்களுக்கு மேஜர் உத்தரவு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: 2023ம் ஆண்டுக்கான ஜல்லிக்கட்டு போட்டிக்கான நிலையான வழிக்காட்டு நெறிமுறைகளை தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது. அதில் மாடுபிடி வீரர்கள், காளைகளுடன் களத்துக்கு வரும் உரிமையாளர்கள் மற்றும் பார்வையாளர்களுக்கு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. அதன்படி மாடு பிடி வீரர்கள் மற்றும் பார்வைகயாளர்கள் 2 டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்தி இருக்க வேண்டும் என்பதோடு, 2 நாளுக்கு முன்பு எடுத்த கொரோனா நெகட்டிவ் சான்று கட்டாயம் வைத்திருக்க வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் ஆண்டுதோறும் பொங்கல் திருவிழாவையொட்டி ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் வெகுவிமரிசையாக நடத்தப்பட்டு வருகிறது. மதுரை அவனியாபுரம் அலங்காநல்லூர், பாலமேடு ஆகிய இடங்களில் நடக்கும் ஜல்லிக்கட்டு உலக புகழ் பெற்றது.

அதேபோல் தமிழகத்தில் பிற மாவட்டங்களில் நடக்கும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளிலும் பரபரப்புக்கும், விறுவிறுப்புக்கும் பஞ்சமிருக்காது. இந்நிலையில் தான் ஜல்லிக்கட்டுக்கு தடைக்கோரி பீட்டா சார்பில் தொடரப்பட்டு வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது.

English summary

The Tamil Nadu government has today released the standard guidelines for the Jallikattu competition for the year 2023. Various restrictions have been imposed on cowherd players, owners who come to the field with bulls and visitors. Accordingly, it has been said that the cow handlers should have 2 doses of vaccine and must have a negative proof of corona taken 2 days ago.