முல்லைப் பெரியாறு அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது ஏன்?.. அமைச்சர் துரைமுருகன் விளக்கம்!

Chennai

சென்னை: முல்லைப் பெரியாறு அணையிலிருந்து தமிழக அரசு அதிகாரிகள்தான் தண்ணீரை திறந்து விட்டனர் என்று தமிழக நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் தெரிவித்துள்ளார். அந்த நேரத்தில் கேரள நீர்வளத்துறை அமைச்சரும் அம்மாநில அலுவலர்களும் அணையை பார்வையிட்டனர் என்று அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அமைச்சர் துரைமுருகன் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது: முல்லைப் பெரியாறு அணையிலிருந்து தண்ணீர் ஏன் திறந்து விட்டார்கள் எனவும், கேரள மாநில அமைச்சர்கள் தண்ணீரை திறக்கலாமா எனவும் எதிர்கட்சி துணைத் தலைவர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் மீண்டும் கேள்வி கேட்டுள்ளார்.

'Tamil Nadu government officials have opened the water from the Mullai Periyaru dam' says TN Minister Duraimurugan Tamil Nadu Water Resources Minister Duraimurugan has said that only the Tamil Nadu government officials have opened the water from the Mullai Periyaru dam. He explained that at that time the Kerala Water Resources Minister and state officials visited the dam