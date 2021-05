உயர்த்தப்பட்ட காய்கறி விலைகளை உடனடியாக குறைக்க வேண்டும்.. தமிழக அரசு கடும் எச்சரிக்கை

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: ஊரடங்கை காரணம் காட்டி உயர்த்தப்பட்ட மளிகை மற்றும் காய்கறி விலைகளை உடனடியாக குறைக்க வேண்டும்

என்று தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. . காய்கறிகளை அதிக விலைக்கு விற்கும் வியாபாரிகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் மீது அத்தியாவசிய பொருள் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உணவுத்துறை அமைச்சர் சக்கரபாணி கடுமையாக எச்சரித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் நாளை முதல் ஒரு வார காலத்திற்கு தளர்வுகளற்ற முழு ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது இதுவரை இல்லாத ஒரு அறிவிப்பாக காய்கறி மற்றும் மளிகை கடைகள் இயங்கவும் ஒரு வார காலத்திற்கு அரசு தடை விதித்துள்ளது.

அதேநேரம் தோட்டக்கலை துறை மூலம் காய்கறிகளை வீடுகளுக்கே வாகனங்கள் மூலம் விற்பனை செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னையை விட்டு தென் மாவட்டங்களை நோக்கி மக்கள் படையெடுப்பு.. திணறும் பரனூர் சுங்கச்சாவடி!

English summary

The Tamil Nadu government has ordered an immediate reduction in inflated grocery and vegetable prices. Strict action will be taken against traders who sell vegetables at high prices.