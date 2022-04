மக்கள் மீது பெரும் சுமை...சொத்துவரி உயர்வை தமிழக அரசு திரும்பப்பெற வேண்டும் - அன்புமணி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நகரப்பகுதிகளில் சொத்துவரி உயர்வை தமிழக அரசு திரும்பப்பெற வேண்டும்; பொருளாதார சுமையிலிருந்து மக்களைக் காக்க வேண்டும் என்று அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை உள்ளிட்ட 21 மாநகராட்சிகளில் 25% முதல் 150% வரை சொத்துவரியை தமிழக அரசு உயர்த்தியுள்ளது. 2021-22 ஆம் ஆண்டில் சொத்துவரி தள வீதங்களை அறிவிக்க, மத்திய அரசின் 15வது நிதி ஆணையம் நிபந்தனை விதித்துள்ளது. அத்துடன் சொத்து வரி பல ஆண்டுகளாக மாற்றமில்லாமல் இருப்பதால், வருவாய் குறைந்து, உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் செலவீனம் பல மடங்கு உயர்ந்துள்ளதால் , மாநகராட்சிகள், நகராட்சிகள் மற்றும் பேரூராட்சிகளில் சொத்து வரியை தமிழக அரசு உயர்த்தி அறிவித்துள்ளது.

சென்னை மாநகராட்சியின் பிரதானப் பகுதிகளில் 600 சதுர அடிக்கு குறைவான குடியிருப்புக் கட்டடங்களுக்கு 50 சதவிகிதமும், 600 - 1,200 சதுர அடி வரையுள்ள குடியிருப்புகளுக்கு 75சதவிகிதமும்,1,201 - 1,800 சதுர அடி வரையுள்ள குடியிருப்புகளுக்கு 100சதவிகிதமும்,1,801 சதுர அடிக்கு மேல் உள்ள குடியிருப்புகளுக்கு 150சதவிகிதமும் சொத்து வரி உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. சொத்து வரி உயர்வுக்கு எடப்பாடி பழனிச்சாமி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். மிகப்பெரிய பம்பர் பரிசுகள் காத்திருப்பதாக கிண்டல் அடித்துள்ளார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி. இந்த நிலையில் சொத்து வரி உயர்வை திரும்ப பெற வேண்டும் என்று அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

மக்கள் என்ன பேசிக்கிறாங்க தெரியுமா? டெல்லி பயண மர்மத்தை முதல்வர் விளக்குவாரா? எடப்பாடி பழனிச்சாமி

English summary

Tamil Nadu Government should withdraw property tax hike says Anbumani Anbumani Ramadoss tweet about property tax: (சொத்துவரி உயர்வுக்கு அன்புமணி ராமதாஸ் ட்வீட்) PMK youth leader Anbumani Ramadoss has said that the Tamil Nadu government should withdraw the property tax hike in urban areas. Anbumani Ramadas also posted that people should be protected from economic burden.