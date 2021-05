குட் நியூஸ்.. புதிய அரிசி ரேஷன்கார்டு வைத்துள்ளோருக்கும் ரூ.2000 நிதியுதவி- தமிழக அரசு அறிவிப்பு

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: புதிய அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் கொரோனா நிவாரண நிதி வழங்கப்படுமென தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

ஏற்கனவே ரேஷன் கடைகள் வாயிலாக டோக்கன் கொடுத்து அரிசி ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு ரூ.2000 நிவாரணத் தொகையை ஸ்டாலின் அரசு வழங்கி வருகிறது.

இந்த நிலையில், தமிழக அரசு இன்று இந்த சலுகையை நீட்டித்துள்ளது. இதுகுறித்து அரசு வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

English summary

The Tamil Nadu government has announced that corona relief funds will also be provided to new rice ration card holders. The Stalin government is already offering a relief of Rs 2,000 to rice ration card holders by giving tokens through ration shops.