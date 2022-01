தமிழகத்தில் 'இயற்கை வளத்துறை' என்ற புதிய துறை உருவாக்கம்.. உருவாக்கப்பட்ட காரணம் தெரியுமா?

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழகத்தில் 'இயற்கை வளத்துறை' என்ற புதிய துறையை உருவாக்கி தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. இதேபோல் 3 அமைச்சர்கள் வசம் இருந்த சில துறைகளையும் அரசு மாற்றியமைத்துள்ளது.

தமிழகத்தில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக ஆட்சிக்கு வந்து பல்வேறு நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆட்சிக்கு வந்த குறுகிய காலத்திலேயே இந்தியாவில் சிறந்த முதல்வர் என்னும் அளவுக்கு பெயெரெடுத்து விட்டனர்.

English summary

The Government of Tamil Nadu has created a new department called 'Natural Resources' in Tamil Nadu. Similarly, the government has changed some departments which were under the control of 3 ministers