தமிழ்நாட்டில் 16-ம் தேதி முதல் மருத்துவக் கல்லூரிகள் திறப்பு.. முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ஆகஸ்ட் 16-ம் தேதி முதல் மருத்துவக் கல்லூரிகளும் திறக்கப்படும் என்று தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. இது தொடர்பான, விரிவான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை வெளியிடும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசின் கடுமையான கட்டுப்பாடுகளால் குறைந்திருந்த கொரோனா தொற்று தற்போது மீண்டும் சற்று அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளது. இதற்கிடையே தமிழ்நாட்டில் 9-ம் தேதி வரை ஊரடங்கு போடப்பட்டு இருந்தது.

English summary

The Government of Tamil Nadu has announced that the first medical colleges will be opened in Tamil Nadu from August 16