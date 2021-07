கேரளாவில் கொரோனா பாசிட்டிவ் ரேட் அதிகரிப்பு.. தமிழக எல்லையில் வாகன சோதனை, கட்டுப்பாடு தீவிரம்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு அதிகரித்து வருவதன் காரணமாக அண்டை மாநிலமான கேரளா உடனான எல்லையில் கண்காணிப்பு பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்று தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்திருக்கிறார் .

தமிழ்நாட்டில் கடந்த சில வாரங்களாக கொரோனா நோய்த்தொற்று குறைவடைந்து வந்த போதிலும், அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் தொற்று கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரவில்லை .

இந்த நிலையில்தான் கேரளாவில் இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு நோய் பரவல் ஏற்படுமோ என்ற அச்சம் எழுந்துள்ளது.

Tamil Nadu Health Department has increased the vigilance at border check posts with Kerala after the number of COVID19 cases have gone up in the neighbouring state" said Health Minister Ma Subramanian.