இருப்பை விட அதிகம்.. இதெல்லாம் வேறலெவல்! தடுப்பூசி செலுத்துவதில் தமிழகம்.. மா.சு.வின் செம்ம விளக்கம்

சென்னை: இருப்பைவிட அதிகமாக தடுப்பூசி செலுத்தி உள்ளோம் என்று தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் அளித்துள்ள விளக்கம் ஆச்சர்யத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தமிழக அரசு நிர்வாகத் திறமையுடன் மிகச் சாமர்த்தியமாக, ஒரு வயலில் இருந்து 11 பேருக்கு தடுப்பூசி செலுத்தி உள்ளது என்று கூறியுள்ளார்,. ,

வெள்ளை அறிக்கை கேட்ட எல்.முருகனுக்கு.. வெள்ளை பேப்பரில்.. அமைச்சர் மா.சு. பொளேர் பதிலடி

ஒரு தடுப்பூசியைப் பயன்படுத்தும் போது நிச்சயமாக 11 பேர் இருப்பதை உறுதி செய்துவிட்டு செலுத்துவதால் தடுப்பூசி வீணாவதில்லை. என்றும் அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

சென்னை, கலைவாணர் அரங்கத்தில் இன்று காலை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர் கூறுகையில், தடுப்பூசியை பொறுத்தவரை மொத்தம் 35 கோடி பேருக்கு போடப்பட்டதாக மத்திய அரசு சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறது.தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இதுவரை பெறப்பட்ட தடுப்பூசிகளின் அளவு 1கோடியே 57 லட்சத்து 76 ஆயிரத்து 550 ஆகும்.

Tamil Nadu Health Minister Ma Subramanian has said that we have vaccinated more than what we have. The Tamil Nadu government has said that it has vaccinated 11 people from one vial very efficiently with administrative efficiency.