பக்தர்களுக்கு குட் நியூஸ்... தினசரியும் சாமி தரிசனம் செய்யலாம் - தடையை நீக்கிய தமிழக அரசு

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் அனைத்து நாட்களிலும் வழிபாட்டு தலங்களை திறக்க அனுமதி அளித்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் வெள்ளி, சனி மற்றும் ஞாயிறு ஆகிய வார இறுதி நாட்களில் மட்டும் வழிபாட்டு தலங்களில் சாமி தரிசனம் செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் தற்போது தமிழக அரசு அதனை நீக்கி உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழகம் முழுவதும் கொரோனா தினசரி பாதிப்பு 25 ஆயிரம் பேரை கடந்து பதிவாகி வருகிறது. ஓமிக்ரான் பரவலும் அதிகரித்து வருகிறது. கொரோனா பரவலைக் கட்டுப்படுத்தும் வகையில் இரவு நேர லாக்டவும், ஞாயிறுக்கிழமை ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டது.

மாநிலம் முழுவதும் பல லட்சக்கணக்கான பேருக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது. கொரோனா பரவலை தடுக்க பல்வேறு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் கொரோனா தொற்று பரவலைக் கட்டுப்படுத்த மாவட்ட வாரியாக மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் தலைமையில் இன்று ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.

Tamil Nadu lock down relaxation:( தினசரியும் சாமி தரிசனம் செய்ய அனுமதி) The Government of Tamil Nadu has given permission to open places of worship in Tamil Nadu on all days. The Tamil Nadu government has lifted the ban on places of worship on Fridays, Saturdays and Sundays only.