போக்குவரத்துக்கு அனுமதி... வழிபாட்டுத்தலங்களையும் தரிசனத்திற்கு திறக்க முடிவு - முதல்வர் ஆலோசனை

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கொரோனா பாதிப்பு குறைவாக உள்ள மாவட்டங்களில் சிறிய ஜவுளி கடைகள், நகைக் கடைகளுக்கு அனுமதி அளிக்கலாமா எனவும் கோவில்கள், மசூதிகள், தேவாலயங்களில் பக்தர்களுக்கு வழிபாடு நடத்த அனுமதிக்கலாமா என்றும் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று ஆலோசனை நடத்த உள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு வரும் 28ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது.கொரோனா பாதிப்பு படிப்படியாகக் குறைந்து வரும் நிலையில் மருத்துவ நிபுணருடன் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று ஆலோசனை செய்கிறார்.

தலைமைச் செயலகத்தில் காலை 11 மணிக்கு நடைபெறும் ஆலோசனை கூட்டத்தில் ஊரடங்கு நீட்டிப்பு, கூடுதல் தளர்வுகள் குறித்தும் மருத்துவ நிபுணர்களுடன் ஆலோசனை மேற்கொள்கிறார்.

கடந்த முறை மாவட்டங்கள் மூன்று வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டு தளர்வுகள் அளிக்கப்பட்டன. வகை இரண்டில் உள்ள 23 மாவட்டங்களில் அரசு பேருந்து சேவைக்கு அனுமதி அளிக்கலாமா? என்பது குறித்து ஆலோசனை நடைபெறுகிறது.

கோவை, ஈரோடு உள்ளிட்ட 11 மாவட்டங்களிலும் கூடுதல் தகவல்கள் அளிப்பது பற்றி ஆலோசனை மேற்கொள்கிறார்.

பாதிப்பு குறைவாக உள்ள மாவட்டங்களில் சிறிய ஜவுளி கடைகள், நகைக் கடைகளுக்கு அனுமதி அளிக்கலாமா எனவும் கோவில்கள், மசூதிகள், தேவாலயங்களில் பக்தர்களுக்கு வழிபாடு நடத்த அனுமதிக்கலாமா என்றும் இன்று முதல்வர் ஆலோசனை நடத்த உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழகம் லாக்டவுன்: 27 மாவட்டங்களில் கூடுதல் தளர்வுகள் அமல்- 4 மாவட்டங்களில் 50% பேருந்துகள் இயக்கம்

புதுச்சேரி, கேரளாவில் வழிபாட்டிற்காக ஆலயங்கள் திறக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தமிழகத்திலும் வழிபாட்டுத்தலங்களை தரிசனத்திற்காக திறக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

இந்த நிலையில் கொரோனா பாதிப்பு குறித்தும் என்னென்ன தளர்வுகள் அறிவிக்கலாம் என்பது குறித்தும் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்றைய தினம் மருத்துவ துறை அதிகாரிகள், மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் தலைமைச் செயலகத்தில் ஆலோசனை மேற்கொள்ள உள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin on Friday said that decision to relaxation lockdown in the state will be taken after consulting with a committee of experts.