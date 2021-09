குண்டு துளைக்காத கார் வைத்துள்ள பிரபல தாதா: சென்னை போலீஸார் குற்றப்பத்திரிக்கையில் தகவல்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சென்னையில், 32 குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடைய பிரபல ரவுடி சிடி மணி மீது, 142 பக்கத்திற்கு குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்துள்ளனர். சிடி மணி தனது பார்ச்சுனர் காரை டெல்லிக்கு அனுப்பி புல்லட் புரூஃப் காராக மாற்றியுள்ளார் என குற்றப்பத்திரிக்கையில் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

சென்னை, தேனாம்பேட்டை, தாமஸ் சாலை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ரவுடி சி.டி மணி(எ) மணிகண்டன் (38). இவர் மீது 10 கொலை வழக்குகள் உள்ளன.

மேலும், 8 ஆயுதத் தடைச் சட்டம் பிரிவின் கீழ் வழக்குகள், ஆள் கடத்தல், பணம் பறித்தல் உள்பட சுமார் 32 குற்ற வழக்குகள் உள்ளன. மூன்று முறை குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.

English summary

In Chennai, a 142-page indictment has been filed on the famous Rowdy CD Mani involved in 32 criminal cases. According to the chargesheet, CD Mani had sent his car to Delhi and converted it into a bullet proof car.