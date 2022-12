மகளிருக்கான உரிமை தொகை ரூ.1000 எப்போது?..சபாநாயகர் அப்பாவு சொன்னது இதுதான்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை : மகளிருக்கான உரிமை தொகை வரும் ஆண்டில் நிச்சயம் வழங்கப்படும் என்று சபாநாயகர் அப்பாவு தெரிவித்துள்ளார். திமுக அரசின் மிக முக்கியமான வாக்குறுதியாக உரிமைத் தொகை எப்போது என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ள நிலையில் 2023ஆம் ஆண்டில் உரிமைத் தொகை வழங்கப்படும் என்று கூறியுள்ளார் சபாநாயகர் அப்பாவு.

சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் 13வது உலகத் தமிழ் ஆசிரியர்கள் மாநாட்டினை சபாநாயகர் அப்பாவு மற்றும் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி ஆகியோர் குத்துவிளக்கு ஏற்றி துவக்கிவைத்தனர்.

3 நாட்கள் நடைபெறும் மாநாட்டின் தொடக்க விழாவான நேற்று கரகாட்டம், தெருக்கூத்து என தமிழரின் பண்பாடு சார்ந்த நிகழ்ச்சிகள் அரங்கேற்றப்பட்டது. நிகழ்ச்சியில் பேசிய சபாநாயகர் அப்பாவு தமிழ்நாட்டின் வருவாய் பெருக்கி திட்டங்களை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் செயல்படுத்துவர் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார். அடுத்த ஆண்டு மகளிருக்கான உரிமை தொகை வழங்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார்.

English summary

Speaker Appavu has said that the entitlement amount for the daughter will definitely be paid in the coming year. Speaker Appavu has said that the most important promise of the DMK government is that the right amount will be paid in 2023.