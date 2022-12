அடுத்த 3 மணிநேரம்.. தமிழகத்தில் 6 மாவட்டங்களில் இடி, மின்னலுடன் மழைக்கு வாய்ப்பு.. வானிலை அப்டேட்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இன்று காலை 10 மணி வரை அடுத்த 3 மணிநேரத்துக்கு 6 மாவட்டங்களில் இடி, மின்னலுடன் லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் அக்டோபர் இறுதியில் இருந்து வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கி பெய்து வந்தது. முதல் இரண்டு வாரங்கள் சென்னை உள்பட மாநிலத்தின் பல மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்தது.

அதன்பிறகு படிப்படியாக மழை குறைந்து வருகிறது. அப்போது ஏற்படும் காலநிலை மாற்றத்தால் தான் சில இடங்களில் அவ்வப்போது மழை பெய்து வருகிறது.

English summary

The Chennai Meteorological Department has announced that there is a possibility of light to moderate rain with thunder and lightning in 6 districts for the next 3 hours till 10 am today in Tamil Nadu.