ஜல்லிக்கட்டு தடையும்..கொதித்து எழுந்த தமிழ் சமுதாயமும்...வீர விளையாட்டு மீண்டு வந்தது எப்படி?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஏறுதழுவும் வீர இளைஞனுக்கு தேடி வந்து பெண் கொடுத்த காலம் உண்டு. தென் மாவட்டங்களில் விளையாடப்படும் மிகப்பெரிய வீர விளையாட்டு ஜல்லிக்கட்டு. பல நூறு ஆண்டுகளாக நாம் தவறாமல் நடத்தி வந்த ஜல்லிக்கட்டு, கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சில அமைப்புகளால் தடை செய்யப்பட்டு நிறுத்தப்பட்டது. தடைக்கு எதிராக தமிழகத்தில் கொதித்து எழுந்த இளைய சமுதாயம் மீண்டும் பாரம்பரிய விளையாட்டை மீட்டனர். வீர விளையாட்டு மீண்டு வந்தததன் கால பயணத்தை பார்க்கலாம்.

ஏறுதழுவுதல், ஏறுகோள், மாடுபிடித்தல், ஜல்லிக்கட்டு, மஞ்சுவிரட்டு, பொல்லெருது பிடித்தல் என்று தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் பல பெயர்களில் தமிழர்களின் வீர விளையாட்டாம் ஏறுதழுவுதல் அழைக்கப்பெறுகிறது. இவ்விளையாட்டு,முல்லை நில மக்களின் திருமணத்துடன் தொடர்புடையதாகப் பண்டைக்காலத்தில் இருந்தது. முல்லைநில மக்களின் வீரவிளையாட்டாக இருந்தாலும் தென் தமிழகத்தின் மதுரை மாவட்டம் சார்ந்த பகுதிகளில் இவ்விளையாட்டு இன்றும் ஆர்வமாக நிகழ்த்தப்படுகிறது.

ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஏன் தடை விதிக்கப்பட்டது என்பது தெரியுமா?. அதற்கு பல காரணங்கள் எல்லாம் இல்லை. ஒற்றை காரணம் தான். காட்சி விலங்குகள் பட்டியலில் காளை மாட்டை சேர்த்தது தான் ஜல்லிக்கட்டு மீதான தடைக்கான காரணம்.

English summary

Jallikattu is the biggest heroic game played in Tamil Nadu southern districts. Jallikattu, which we used to perform regularly for hundreds of years, was banned and stopped by some organizations a few years ago. Let's take a look at the journey through the time of the return of the heroic game.