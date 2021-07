பிளஸ் 2 ரிசல்ட்.. "ஆல் பாஸ் போட்டும்" மாணவர்களை விட மாணவிகள்தான் அதிகம் தேர்ச்சி.. அடடே!

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழகத்தில் இன்று 12ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன. கொரோனா காலமென்பதால் தேர்வு எழுதிய அனைத்து மாணவ, மாணவிகளும் ஆல் பாஸ் செய்யப்படுவதாக அரசு அறிவித்துள்ளது.

ஆல் பாஸ் செய்த போதிலும் கூட மாணவர்களை விட, மாணவிகள் அதிக எண்ணிக்கையில் பாஸ் செய்துள்ளனர் என்பது இதில் ஒரு சுவாரசியம் அம்சமாகும்.

பிளஸ்-2 தேர்வு முடிவுகளை கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி இன்று வெளியிட்டார்.

எவ்வளவு ஈஸி பாருங்க.. ஒரே எஸ்எம்எஸ்ஸில் நேரடியாக ரிசல்ட்.. மாணவர்களுக்கு அன்பில் மகேஷ் குட்நியூஸ்!

English summary

Tamilnadu plus two results: Despite Tamilnadu Government announced all pass for the students who were appeared in the plus 2 exams, girl students pass percentage is higher than boys. How it is possible? here is a reason.