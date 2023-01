"எல்லாம் நாடகம்" கண்ணியத்திற்கு மாறாக நடந்துகொண்டார் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்.. அண்ணாமலை விமர்சனம்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: மக்களின் எதிர்ப்பை திசைதிருப்ப உணர்வு ரீதியான பிரச்சினையை கிளப்புவது திமுகவின் வாடிக்கை என்று தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை விமர்சித்துள்ளார். சட்டசபை கூட்டத்தில் கண்ணியத்திற்கு மாறாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நடந்துகொண்டதால் ஆளுநர் அவையைவிட்டு வெளியேற நேரிட்டது என்றும், மக்கள் பணத்தை கோடிக்கணக்கில் செலவு செய்து நடத்தப்படும் அவையில் நடப்பதெல்லாம் நாடகம் என்று அண்ணாமலை கூறியுள்ளார்.

நடப்பாண்டில் தமிழ்நாட்டின் சட்டசபை கூட்டம் இன்று தொடங்கியது. பொதுவாக சட்டசபை கூட்டத்தொடரின் முதல் நாள் ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்கும். இன்று 2023ம் ஆண்டின் முதல் சட்டசபை கூட்டத் தொடர் என்பதால் தமிழ்நாட்டு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி உரையாற்றினார்.

இந்த கூட்டத்தில் ஆளுநர் உரையாற்றிய போது, சமூக நீதி, திராவிட மாடல், தமிழ்நாடு, அம்பேத்கர், அண்ணா, பெரியார், கருணாநிதி உள்ளிட்ட வார்த்தைகளை உச்சரிக்க மறுத்து கடந்து சென்றார்.

