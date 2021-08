அடுத்த 10 ஆண்டுகளில்.. தமிழ்நாடு முழுக்க 1,000 தடுப்பணைகள்.. பட்ஜெட்டில் பிடிஆர் முக்கிய அறிவிப்பு!

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் 1,000 தடுப்பணைகள், கதவணைகள் கட்டப்படும் என்று நிதி அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு அரசின் புதிய பட்ஜெட்டை இன்று நிதி அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தாக்கல் செய்தார். பெரும் எதிர்பார்ப்பிற்கு இடையில் இன்று இ பட்ஜெட்டை அவர் தாக்கல் செய்தார். தமிழ் மொழி வளர்ச்சி, காவல்துறைக்கு நிதி ஒதுக்கீடு, காலநிலை மாற்றம், சாலை பாதுகாப்பு என்று பல்வேறு விஷயங்களுக்கு இந்த பட்ஜெட்டில் கவனம் செலுத்தப்பட்டது ,

முக்கியமாக தமிழ்நாட்டில் நீர் நிலைகள் குறித்தும், நதிகள் குறித்தும் முக்கிய அறிவிப்புகளை நிதி அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் வெளியிட்டார்.

Tamilnadu Budget: 1000 dams will be constructed in the next 100 years says Minister PTR Palaivel Thiagarajan in his first budget.