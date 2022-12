எகிறிய சீமான்.. அண்ணாமலைக்கும் உங்களுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை! டிஜிட்டல் மீடியா சங்கம் கடும் கண்டனம்

Chennai

சென்னை: செய்தியாளர் சந்திப்பில் நாம் தமிழர் கட்சியில் தனது உறவினருக்கு சீட் வழங்கியதை சுட்டிக்காட்டி கேள்வி எழுப்பிய பத்திரிகையாளரை பைத்தியம் என கடுமையாக விமர்சித்த சீமான் வருத்தம் தெரிவிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி உள்ள தமிழ்நாடு டிஜிட்டல் ஊடகம் மற்றும் பத்திரிகையாளர்கள் சங்கம் தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலைக்கும் சீமானுக்கு வித்தியாசம் இல்லை என்று சாடி உள்ளது.

நேற்று சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானிடம், அவரது மைத்துனருக்கு தேர்தலில் சீட் வழங்கியது குறித்தும், சவுக்கு சங்கரின் பேச்சு குறித்து செய்தியாளர் ஒருவர் கேள்வி எழுப்பினார்.

அப்போது, தன்னை நோக்கி கேள்வி எழுப்பிய அந்த செய்தியாளரிடம் ஒருமையில் பேசியதுடன், "பைத்தியக்காரன்" என்பது போன்ற வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி திட்டியது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. சீமானின் இந்த பேச்சு சமூக வலைதளங்களில் அதிகளவில் பகிரப்பட்டு கடும் கண்டனத்திற்கு ஆளானது.

கோபத்தில் கொந்தளித்த சீமான்.. மைத்துனரை இழுத்த செய்தியாளரிடம் தரக்குறைவாக பேச்சு - சிஎம்பிசி கண்டனம்

The Tamil Nadu Digital Media and Journalists Association, which has insisted that Seeman should express his remorse, for criticizing the journalist who pointed out that Naam Tamilar Party had given seats to his cousin and said that Seeman has no difference than Tamil Nadu BJP president Annamalai.