முன்னேற்ற பாதையில் போகிறது தமிழகம்... முதல்வர் ஸ்டாலினை வாயார பாராட்டிய வெங்கையா நாடு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ‛‛இந்தியாவில் தமிழகம் தொழில்துறையில் சிறந்து விளங்குகிறது. முதல்வர் முக ஸ்டாலின் தலைமையில் அமைந்துள்ள அரசும் தொழில் துறையில் முன்னேறி செல்வதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது'' என குடியரசு துணை தலைவர் வெங்கையா நாயுடு கூறினார்.

சென்னை 'மெப்ஸ்' சிறப்பு பொருளாதார மண்டலத்தில் நேற்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் குடியரசு துணை தலைவர் வெங்கையாநாயுடு பங்கேற்றார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் அவர் இந்திய பொருளாதாரம் குறித்தும், தமிழக தொழில் துறை சார்ந்தும் பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து பேசினார். இதுபற்றி வெங்கையா நாயுடு பேசியதாவது:

English summary

In India, tamilnadu is the best position related to industry development. Now Tamilnadu going to the way of growth. CM Stalin government also special vision for industial development, says Deputy President venkaiah Naidu.