பனை மரம் ஏற சிறந்த கருவியை கண்டுபிடித்தால் ரூ.1 லட்சம் பரிசு! தமிழக அரசு அசத்தல் அறிவிப்பு!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: பனை மரம் ஏறுவதற்கு வசதியாக சிறந்த கருவியை கண்டுபிடிப்பவருக்கு ரூ.1 லட்சம் பரிசு வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

மேலும், 10 லட்சம் பனை விதைகளை விநியோகம் செய்வதற்கும், பனங்கற்கண்டு தயாரிப்பு தொடர்பாக 250 பனை விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி அளிப்பதற்கும், பனையோலைப் பொருட்கள் தயாரிப்பது தொடர்பாக 100 பெண்களுக்குப் பயிற்சி வழங்குவதற்கும் அரசு ரூ.2.02 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது.

இது தொடர்பான முழு விவரம் வருமாறு;

செல்லம்மா நடிகையுடன் தொடர்பு.. மனைவி திவ்யா ஸ்ரீ புகார்.. நடிகர் அர்னவ்விற்கு சம்மன்

English summary

The Government of Tamil Nadu has announced that a prize of Rs 1 lakh will be given to whoever invents the best tool to facilitate the climbing of palm trees.