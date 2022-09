வட மாநிலங்களில் கால்நடைகளை வாட்டும் தோல் கழலை நோய்! தமிழகத்தில் உஷார் நடவடிக்கைகள் தீவிரம்!

Chennai

சென்னை: வட மாநிலங்களில் உறுதி செய்யப்பட்ட தோல் கழலை நோய் (LUMPY SKIN DISEASE) தமிழகத்தில் பரவாமல் தடுக்க அரசு தரப்பில் தீவிர முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகின்றன.

மாடுகளுக்கு சுகவீனம் தென்பட்டால் உடனடியாக அருகிலுள்ள கால்நடை மருத்துவமனைகளை அணுகி கால்நடை மருத்துவரிடம் உரிய சிகிச்சை மேற்கொள்ள கால்நடை விவசாயிகள் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளார்கள்.

இது மட்டுமல்லாமல் தோல் கழலை நோய் அறிகுறி தென்பட்டால், சிகிச்சை அளிக்க வேண்டிய இயற்கை மருத்துவ முறைகள் பற்றியும் கால்நடைத்துறை தெரிவித்துள்ளது.

Extreme precautionary measures are being taken by the Tn government to prevent the spread of skin disease confirmed in northern states