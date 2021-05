ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையில் 24 மணி நேரமும் இலவச உணவு.. ஆரம்பத்திலேயே அசத்தும் அமைச்சர் சேகர்பாபு!

Chennai

சென்னை: சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் ஊரடங்கு முடியும் வரையில் 24 மணி நேரமும் இலவச உணவு வழங்கும் திட்டத்தை இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு தொடங்கி வைத்தார்.

திருக்கோயில்கள் சார்பில் தினமும் ஒரு லட்சம் உணவு பொட்டலங்கள் வழங்கப்படும் என அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் நிருபர்களிடம் பேசிய இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு கூறியதாவது:-

Minister of State for Hindu Religious Affairs Sekarbabu has launched a program to provide free food 24 hours a day till the end of the curfew at the Rajiv Gandhi Government Hospital in Chennai