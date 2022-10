அகம்பாவத்தையும், அரக்க குணத்தையும் தண்டிக்கும் பண்டிகை தான் தீபாவளி -எடப்பாடி பழனிசாமி வாழ்த்து

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: தமிழகத்தில் அதிமுக ஆட்சி அமையும் வகையில் இந்த தீபாவளிக்கு ஏற்றப்படும் ஒளி நிலைத்திருக்கட்டும் என, எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

அகம்பாவத்தையும், அரக்க குணத்தையும் தண்டிக்கும் பண்டிகை தான் தீபாவளி என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மக்கள் எல்லா வளமும் நலமும் பெற்று இன்பமுடன் வாழ தீபாவளி வாழ்த்து தெரிவித்துக் கொள்வதாக கூறியிருக்கிறார்.

மகிழ்ச்சியும் ஒற்றுமையும் ஓங்கட்டும்! ஒன்றுபட்டு உழைப்போம்! தமிமுன் அன்சாரி தீபாவளி வாழ்த்து!

English summary

Leader of the Opposition Edappadi Palaniswami has said that the light that is lit on this Diwali should remain so that the AIADMK government can be established in Tamil Nadu.