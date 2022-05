அசானி புயல்.. சென்னையில் இன்னும் இரு நாட்களுக்கு மழை.. தமிழ்நாடு வெதர்மேன் ட்வீட்!

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: சென்னையில் அடுத்த இரு நாட்களுக்கு மழையை மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடுங்கள் என தமிழ்நாடு வெதர்மேன் குளிர்ச்சியான ட்வீட் போட்டுள்ளார்.

தென் கிழக்கு வங்கக் கடல் பகுதியில் நிலை கொண்டுள்ள அசானி புயல் ஒடிஸா- மேற்கு வங்கம் இடையே கரையை கடக்காமல் மீண்டும் கடலை நோக்கி திரும்பும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இதனால் தமிழகத்தில் பெரும்பாலான இடங்களில் நேற்று இரவு முதல் மழை பெய்து வருகிறது. இந்த மழை பூமியை குளிர்வித்து கோடை வெப்பத்தால் சிக்கித் தவித்த மக்களின் மனங்களையும் குளிர்வித்துள்ளது.

திசை மாறும் அசானி புயல்... 33 மாவட்டங்களில் மழை - உங்க மாவட்டம் நனையுமா?

English summary

Tamilnadu Weatherman Pradeep John says that one more spell possible for Chennai with next band getting ready.