பெயர்: சந்திரசேகர ராவ்.. தற்போதைய மனநிலை - பாஜக எதிர்ப்பு.. எதிர்கால திட்டம் - பிரதமர் நாற்காலி?

Chennai

oi-Logi

சென்னை: தெலுங்கான முதல்வர் சந்திரசேகர ராவ் தொடர்ந்து பாஜகவுக்கு எதிராகப் பேசி வருகிறார். அவருக்கு எதிராக பாஜகவினர் போர்க்கொடி தூக்கியுள்ளனர்.

சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் நடந்ததற்கான ஆதாரத்தைக் காட்டுங்கள் என சந்திரசேகர ராவ் கேட்டது தான் இந்த வாரத்தின் அரசியல் ஹாட் டாப்பிக்.

எந்த முட்டாள் வரியை ஏற்றினார்களோ, அவர்கள் தான் வரியைக் குறைக்க வேண்டும். பாஜகவை கடலில் தூக்கிப் போடவேண்டும் என்று ஒரு மாநில முதல்வர் தடாலடியாகப் பேசியிருக்கிறார் என்றால் அது சந்திரசேகர ராவைத் தவிர வேறு யாராகவும் இருக்க முடியாது.

அதிமுக, பாஜக காக்கும் 'பரம ரகிசயம் என்ன? அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பேட்டி

English summary

Telangana Chief Minister Chandrashekar Rao continues to speak out against the BJP. The BJP has raised the banner against him.