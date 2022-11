யாருக்கும் இப்படி ஒரு சோகம் வரக் கூடாது! அண்ணன், தாய், தந்தை! ஒரே ஆண்டில் மூவரை இழந்த மகேஷ் பாபு!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தெலுங்கு சூப்பர் ஸ்டார் மகேஷ்பாபுவின் தந்தை கிருஷ்ணா இன்று உயிரிழந்த நிலையில் 2022 ஆம் ஆண்டில் மட்டுமே அவரது தந்தை, அண்ணன், தாயார் என ஒரே ஆண்டில் மூவரை இழந்திருக்கும் நிலையில் ரசிகர்கள் உள்ளிட்ட பலரும் இந்த நிலை யாருக்கும் வரக் கூடாது என சமூக வலைதளங்களில் ஆறுதல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

தமிழில் நடிகர் விஜய் போல தெலுங்கு திரையுலகில் இளம் சூப்பர் ஸ்டாராக வலம் வருபவர் நடிகர் மகேஷ்பாபு. அதிரடி ஆக்சன் படங்களில் நடித்து தெலுங்கு திரையுலகில் அசைக்க முடியாத முன்னணி நடிகராக வளம் வருகிறார்.

மகேஷ் பாபு மட்டுமல்லாது அவரது குடும்பமே திரை உலகில் மிகவும் செல்வாக்கு பெற்ற குடும்பமாகும். அவரது தந்தை கிருஷ்ணாவும் தெலுங்கு திரை உலகில் சூப்பர் ஸ்டாராக வலம் வந்தவர்.

English summary

Telugu Superstar Mahesh Babu's father Krishna passed away today only in 2022, his father, brother and mother have lost three in the same year and many including fans are expressing their condolences on social media that this situation should not happen to anyone.