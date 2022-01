தை பிறக்கும் முன்னே வழி பிறந்தது...தாலிக்கு 8 கிராம் தங்கம் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்த ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தாலிக்கு 8 கிராம் தங்கம் வழங்கும் திருமண உதவித் தொகை திட்டத்தை முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் இன்று தொடங்கி வைத்தார். தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்பார்கள். திருமண உதவித்தொகைக்காக காத்திருக்கும் எண்ணற்ற ஏழை பெண்களின் வாழ்க்கையில் இந்த திருமண உதவித் தொகையின் மூலம் வழி பிறந்துள்ளது.

தமிழக அரசின் சமூக நலத்துறையின் மூலம் மகளிருக்காக பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. அதிலும் 5 முக்கிய திருமண உதவி திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. தாலிக்கு தங்கம் வழங்கும் திட்டம் மூலம் பட்டப்படிப்பு படித்த பெண்களுக்கு 8 கிராம் தங்கமும், ரூ.50,000 ரொக்கமும் வழங்கப்படுகிறது. மேலும் அதற்கு கீழ் கல்வித்தகுதி உள்ள பெண்களுக்கு 8 கிராம் தங்கம் மற்றும் ரூ.25,000 ரொக்கமும் வழங்கப்படுகிறது.

தமிழக அரசின் சமூக நலத்துறையின் மூலம் மகளிருக்காக பல்வேறு திட்டங்கள் இருக்கின்றன. அதிலும் குறிப்பாக 5 முக்கிய திருமண உதவி திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. மூவலூர் ராமாமிர்தம் அம்மையார் நினைவு ஏழைப்பெண்கள் திருமண நிதி உதவி திட்டம், ஈ.வெ.ரா மணியம்மையார் நினைவு திருமண உதவிதிட்டம், அன்னை தெரசா நினைவு ஆதரவற்ற பெண்கள் திருமண நிதி உதவி திட்டம், டாக்டர் முத்துலெட்சுமி ரெட்டி நினைவு கலப்பு திருமண நிதியுதவி திட்டம், டாக்டர் தர்மாம்பாள் அம்மையார் நினைவு விதவை மறுமணம் நிதியுதவி திட்டம் என ஐந்து வகையான திருமண நிதிஉதவி திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது.

இந்த மிட்டாய் ரொம்பவே காஸ்ட்லி.. விலை ஜஸ்ட் ரூ.16,000 தான்.. காரணம் மேலே உள்ள தங்கம்!

English summary

Thalikku Thangam Marriage scheme: (தாலிக்கு தங்கம் திட்டம் தொடக்கம் )Chief Minister MK Stalin today launched a Thalikku Thangam scheme to provide 8 grams of gold to Tali. The way has been born through this marriage grant in the lives of countless poor women waiting for marriage allowance.