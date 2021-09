பாஜகவின் முதல் எதிரி யாரு தெரியுமா.. திருமாவளவன் கடும் தாக்கு.. வீரமணி பகீர் புகார்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: பாஜகவின் முதல் எதிரி கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள்தான். இடதுசாரி கட்சிகளை அழிக்க வேண்டும் என சங் பரிவார் அமைப்புகள் நினைக்கின்றன என்று திருமாவளவன் கடுமையாக விமர்சித்தார். மிக மிக சிறுபான்மையினர் ஆக உள்ள சமூகங்களை ஒருங்கிணைப்பு செய்து, அவர்களுக்கு இந்து உணர்வை பாஜக ஊட்டுகிறது என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்தார்.

திரிபுராவில் இடதுசாரிகள் மீது பாஜவினர் வன்முறை நடத்துவதாக குற்றம்சாட்டி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஒருங்கிணைப்பில், இடதுசாரி ஜனநாயக கட்சிகள், அமைப்புகள் போராட்டம் சென்னை வள்ளுவர் கோட்டத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

இதில், சிபிஎம் மாநில செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன், சிபிஐ மாநில செயலாளர் முத்தரசன், சிபிஐ எம்எல் செயலாளர் நடராஜன், விசிக தலைவர் தொல்.திருமாவளவன், திமுக அமைப்பு செயலாளர் டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன், மனித நேய மக்கள் கட்சித் தலைவர் ஜவாஹிருல்லா, மதுரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு.வெங்கடேசன், மே 17 இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமுருகன் காந்தி, மனித உரிமை கூட்டமைப்பின் பேராசிரியர் அ.மார்க்ஸ் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

