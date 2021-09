கேங்க்ஸ்டர் மோதல்.. பக்கா ஸ்கெட்ச்.. நூலையில் தப்பிய ரவுடி.. சென்னையை மிரள வைத்த பிரபல ரவுடிகள்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சென்னையில் கேங்வார் என்று சொல்லப்படும் ரவுடிகளிடையே நடக்கும் மோதல் அண்மைக்காலமாக அதிகரித்துள்ளது. முன்விரோதம் காரணமாக அண்ணனின் நினைவு நாளன்று அவரது கொலைக்கு காரணமானவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்திய ரவுடியை பிரபல ரவுடிகள் உட்பட 4 பேர் கொண்ட கும்பல் நாட்டுவெடிகுண்டு வீசி கொல்ல முயன்றது. இவர்களை தனிப்படை போலீசார் வலைவீசித் தேடி வருகின்றனர்.

சென்னை கே.கே நகர் மேற்கு வன்னியர் தெரு பகுதியில் வசித்து வருபவர் பிரபல ரவுடி புறா மணியின் சகோதரன் சுமன். கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்கு முன் ரவுடிகளான தக்காளி பிரபாவிற்கும், புறா மணிக்கும் முன்பகை இருந்து வருகிறது.

இதன் காரணமாக சிறையில் இருந்த தக்காளி பிரபாவிற்காக ஆனந்தன் (எ) கோழி பாபு உள்ளிட்ட 6 பேர் கொண்ட கும்பல் புறா மணியை திட்டமிட்டு மது அருந்தவைத்து துண்டு துண்டாக வெட்டிக் கொலை செய்தது.

காக்கி சட்டையை கழட்டி வச்சுட்டு வாண்ணே.. சண்டை போடுவோம்.. போலீஸுக்கு சவால் விடும் ரவுடி ஆடியோ

English summary

The clash between the so-called gangsters in Chennai has escalated in recent times. A mob of 4 people, including famous rowdies, tried to kill Rowdy by attacking those responsible for his murder on his brother's memorial day due to animosity.