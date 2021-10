அடுத்த 2 மாதங்கள் சவாலானதாக இருக்கும்.. சுகாதாரத் துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் ஐஏஏஸ் கடிதம்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : வடகிழக்கு பருவ மழை தொடங்கிவிட்ட நிலையில், மழையால் டெங்கு உள்ளிட் நோய்கள் அதிகம் பரவ வாய்ப்பு உள்ளது. இந்நிலையில் நோய்களை கட்டுப்படுத்த மாவட்ட நிர்வாகங்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும் என்று தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்ட ஆட்சி தலைவர்களுக்கு சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவ மழை தொடங்கிவிட்டது. அதனால், பருவச் சூழல் மாறிவிட்டது. வழக்கமாகப் பருவநிலை மாறும்போது, டெங்கு உள்ளிட்ட மக்களை அதிகம் பாதிக்கும் நோய்கள் பரவுவது இயல்பு.

கொரோனா தொற்று தற்போது தான் குறைந்துள்ளது. தடுப்பூசி போட்டதன் காரணமாக பெரிய பாதிப்பை தரவில்லை அதேநேரம் இன்னமும் பாதிப்பு இல்லாமல் இல்லை.

