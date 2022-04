யுவன் பற்ற வைத்த “கருப்பு” நெருப்பு! ”அண்டங்காக்கா தொடங்கி எருமை வரை” அரசியல் தலைவர்களின் கருத்துகள்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பிரதமர் மோடியையும், அம்பேத்கரையும் ஒப்பிட்டு அணிந்துரை எழுதிய 'மேஸ்ட்ரோ' இளையராஜாவின் கருத்து சலசலப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், அவரது மகன் யுவன் சங்கர் ராஜா போட்ட ஒற்றை போஸ்ட் சமூக வலைதளங்களில் மட்டுமல்லாது அரசியல் தலைவர்கள் வரை புயலை கிளப்பியுள்ளது.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு மோடியும் அம்பேத்கரும் என்ற புத்தகத்திற்கு இசையமைப்பாளர் இசைஞானி இளையராஜா முன்னுரை எழுதியிருந்தார். அதில் பிரதமர் மோடியின் ஆட்சியை பார்த்தால் அம்பேத்கரை பெருமைப்படுவார் எனக் கூறியிருந்தார்.

தமிழகம் முழுவதும் இளையராஜாவின் இந்த கருத்துக்கு பலரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் நிலையில் சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதம் எழுந்தது. அதே நேரத்தில் தனது கருத்துக்களை திரும்பப் பெற முடியாது எனவும் இளையராஜா அவரது தம்பி கங்கை அமரன் கூறியதாக தகவல் வெளியானது.

While the ‘maestro’ Ilayaraja’s comments comparing Prime Minister Modi to Ambedkar have caused a stir, the single post posted by his son Yuvan Shankar Raja has caused a storm not only on social websites but also among political leaders.