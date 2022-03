“பறையா”என்பது இழிவு சொல்லா? புரட்சியின் அடையாளமா? அனல் பறக்கும் விவாதம்.. வன்னியரசு சொல்வது உண்மையா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதினை சர்வதேச பறையா என அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் கூறியுள்ள நிலையில், பறையர் என்றால் எதிர்ப்பின் அடையாளம் என விசிகவின் வன்னியரசு கூறியுள்ளார். உண்மையில் "பறையா" என்பது இழிவு சொல்லா? புரட்சியின் அடையாளமா..? என இணையத்தில் விவாதம் தொடங்கியுள்ளது.

சர்வதேச பறையா என்ற வார்த்தை உலக அளவில் பேசுபொருளாக இருக்கிறது. ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதினை பறையன் எனக் கூறி அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் கூறியுள்ளார்.

சண்டாளா... கேப்மாரி...நாதாரி... இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் இந்தியாவில் குறிப்பிட்ட ஒருசில மக்களின் சாதிப் பெயர்கள். இவற்றை நம்மில் சிலர் அறியாமல் சக மனிதர்களை இழிவாக பேசுவதற்கு பயன்படுத்துகிறார்கள், இதேபோன்றுதான் பறையா என்ற வார்த்தையும்.

அமெரிக்கா கொடுத்த அந்த ஆயுதம்.. ரஷ்ய பீரங்கிகளை தகர்த்து எறியும் உக்ரைன்.. என்ன நடக்கிறது?

English summary

US President Joe Biden has called Russian President Vladimir Putin an international paraya, while Vck vanniyarasu has called Paraya a symbol of opposition. Isn't "paraiya" really a derogatory word? Is it a sign of revolution ..? As the debate on the internet has begun.