அள்ளிக் கொட்டிய நயினார், மெளனம் கலைக்காத ஓபிஎஸ்-இபிஎஸ், ஆத்திரத்தில் தொண்டர்கள்.. முடிவு என்ன?

சென்னை : அதிமுகவில் சட்டமன்றத்தில் ஆண்மையுடன் பேச யாருமே இல்லை என நயினார் நாகேந்திரன் கூறியதற்கு கடும் எதிர்ப்பு எழுந்துள்ளது. இதுகுறித்து அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் ஆகியோர் இதுவரை எதிர்வினையாற்றாத நிலையில் பாஜக கூட்டணியிலிருந்து அதிமுக வெளியே வரவேண்டும் என அதிமுக தொண்டர்கள் சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

அதிமுகவிலிருந்து விலகி பாஜகவில் இணைந்த நயினார் நாகேந்திரன் கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக சார்பாக போட்டியிட்டு சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்வானார்.

இந்த நிலையில் தஞ்சை பள்ளி மாணவியின் தற்கொலைக்கு நியாயம் கேட்டு பாஜக சார்பில் உண்ணாவிரத சென்னை போராட்டத்தில் பேசிய பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் நயினார் நாகேந்திரன் சட்டமன்றத்தில் பேச அதிமுகவில் ஒருவருக்கும் ஆண்மை இல்லை என பேசியதாக செய்திகள் வெளியானது.

தனித்து போட்டியிட்டு ஆண்மையை நிரூபியுங்க Mr.நயினார் நாகேந்திரன்- அதிமுக Vsபாஜக குடுமிபிடி சண்டை!

