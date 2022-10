முதுகுவலி.. முதல்வர் ஸ்டாலின் பசும்பொன் பயணம் ரத்து..தேவர் குருபூஜையில் அமைச்சர்கள் மரியாதை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: உடல் நலக்குறைவு காரணமாக முதல்வர் ஸ்டாலினின் மதுரை பயணம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. மருத்துவர்களின் அறிவுறுத்தல் காரணமாக பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவர் ஜெயந்தி விழா, குரு பூஜையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பங்கேற்கவில்லை.

பசும்பொன்னில் தேவர் குருபூஜையுடன் கும்பாபி ஷேகமும் நேற்று நடைபெற்றது. விநாயகர் கோவில், சுப்பிரமணியர் கோவில், முத்துராமலிங்கத் தேவர் நினைவாலயத்தில் கும்பாபிஷேகம் இன்று நடைபெற்றது.

முத்துராமலிங்கத் தேவர் குருபூஜை, ஜெயந்தி விழாவில் பங்கேற்க முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று மதுரை செல்வார் என்று தகவல்கள் வெளியாகின. பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் 115வது குருபூஜை மற்றும் ஜெயந்தி விழாவை முன்னிட்டு அவரது நினைவிடத்திற்கு நேரில் சென்று மரியாதை செலுத்துவார் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

”மீனவர்கள், படகுகளை விடுவிக்க நடவடிக்கை தேவை” வெளியுறவுத்துறை அமைச்சருக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் கடிதம்!

English summary

Chief Minister Stalin's visit to Madurai has been canceled due to ill health. Chief Minister Stalin did not participate in the Pasumbon Muthuramalingadevar Jayanti celebrations and Guru Pooja due to doctors' instructions.