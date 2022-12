காவி கலர்.. என் மீது பூசவே முடியாது! ரஜினியின் அதிரடி பேச்சு.. தவிடுபொடியான பாஜக “பிளான்” -FLASHBACK

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தன் மீது திருவள்ளுவரை போல் காவி நிறத்தை பூச பாஜக முயற்சித்துக்கொண்டே இருப்பதாகவும், அதற்கு வாய்ப்பே இல்லை என்றும் நடிகர் ரஜினிகாந்த் பேசிய வீடியோவை தற்போது பலரும் பகிர்ந்து வருகிறார்கள்.

பாஜக மற்றும் இந்துத்துவா அமைப்பினர் கலை, இலக்கியம், அறிவியல், சமூக சேவகர்கள், மறைந்த சுதந்திர போராட்ட தியாகிகளுக்கு காவி சாயம் பூசி தங்களின் தலைவர்களாக காட்டி வருவதாக தொடர்ந்து குற்றம்சாட்டப்பட்டு வருகிறது.

குறிப்பாக அண்ணல் அம்பேத்கர், நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ், பகத் சிங், பாரதியார், முத்துராமலிங்க தேவர், காமராஜர், வேலு நாச்சியார், மருது சகோதரர்கள், தீரன் சின்னமலை என பலருக்கு காவி சாயம் பூசுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.

English summary

Many people are currently sharing the video of actor Rajinikanth saying that the BJP is trying to paint saffron on him like Thiruvalluvar and there is no chance for that.