40 குண்டு.. வெட்டப்பட்ட தமிழக மீனவர் குடல்! இந்திய கடற்படையால் சுடப்பட்டவர்களிடம் விசாரித்த திருமா

Chennai

சென்னை: இந்திய கடற்படையால் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தப்பட்டு படுகாயமடைந்த தமிழக மீனவர்களின் உறவினர்களிடம் நலம் விசாரித்த விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் தாக்குதலுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து உள்ளார்.

தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 7 மீனவர்கள், காரைக்காலைச் சேர்ந்த 3 மீனவர்கள் நேற்று நடுக்கடலில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்தபோது, ஐ.என்.எஸ் கப்பலில் பாதுகாப்புப் பணியிலிருந்த இந்தியக் கடற்படையினர் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியுள்ளனர்.

இந்த தாக்குதலில் வீரவேல் என்ற மீனவர் மீது குண்டு பாய்ந்து, அவர் பலத்த காயங்களுடன் மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் மேல் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இந்த தாக்குதலுக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து இருந்தார்.

இந்திய கடற்படையால் சுடப்பட்ட மீனவர்.. ரூ.2 லட்சம் நிவாரணம்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு!

English summary

After inquiring about the well-being of the Tamil Nadu fishermen who were fired by the Indian Navy, the leader of Viduthalai Siruthaigal party Thirumavalavan has condemned the attack.