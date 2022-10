ஏம்பா! கல்யாணம் பண்ணிட்டு அரசியல் பண்ண கூடாதா? பாசமாக கேட்ட தாயார்! திருமாவளவன் பதில் என்ன தெரியுமா?

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: திருமாவளவன் திருமணம் குறித்து அவ்வப்போது சில விவாதங்கள் மேலெழுந்து வருகின்றன. இதற்கு திருமாவும் பதிலளித்து வந்திருக்கிறார்.

இவ்வாறு இருக்கையில் திருமணம் குறித்து தனது தாய் கேட்ட கேள்விக்கு அவர் விளக்கமளித்துள்ளார். அவர் அளித்துள்ள பதில் தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

ஏற்கெனவே கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் நடந்த பிறந்தநாள் விழா கொண்டாட்டத்தில், அவரது திருமணம் குறித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசியிருந்தார்.

English summary

From time to time, some debates arise regarding Thirumavalavan's marriage. Thiruma has also responded to this. In this way, he explained the question his mother asked him about marriage. His reply is currently going viral on social media.