“தன் வீட்டில் பெட்ரோல் குண்டு வீசிய பாஜக பிரமுகர்” -பிரஸ் மீட்டில் பழைய செய்தி வாசித்த திருமாவளவன்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் நடைபெற்ற பெட்ரோல் குண்டுவீச்சு சம்பவங்களின் பின்னால் பாஜக, ஆர்.எஸ்.எஸ். தொடர்பு இருக்கலாம் என திருமாவளவன் சந்தேகம் தெரிவித்துள்ளார்.

அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் தமிழ்நாடு முழுவதும் சமூக நல்லிணக்க பேரணி நடத்துவதற்கு அனுமதிகோரி டிஜிபி சைலேந்திர பாபுவை திருமாவளவன் சந்தித்தார்.

அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், "திருப்பூரில் சில மாதங்களுக்கு முன்பு தனது காரில் யாரோ தீ வைத்துவிட்டதாக யாரோ ஒருவர் புகார் கொடுத்தார். பிறகு விசாரித்ததில் அவரே தீ வைத்தது தெரியவந்தது. அவர் பாஜக பிரமுகர்." என்றார்.

பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா ரெய்டு..

English summary

Viduthalai Siruthaigal MP Thirumavalavan read old news in Press meet. He said that, "BJP, RSS may behind the incidents of petrol bombings in various districts of Tamil Nadu."